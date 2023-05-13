Салихамиджич: «Нойер выглядит всё лучше с каждым днём»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, как проходит восстановление Мануэля Нойера после травмы.

Голкипер и капитан мюнхенцев получил травму во время отпуска после чемпионата мира в Катаре, выбыв из строя до конца сезона. Недавно ветеран приступил к тренировкам, однако точные сроки его возвращения в строй пока не называются.

«Мы с Мануэлем общаемся каждый день, и он производит отличное впечатление. Очень приятно, что он на правильном пути. Ещё многое предстоит сделать, прежде чем он сможет играть, но с каждым днём он выглядит всё лучше», – заявил в интервью немецким СМИ Салихамиджич.