Тухель: «Бавария» привыкла забирать титул раньше, но сейчас всё иначе»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Германии. За два тура до конца Бундеслиги мюнхенский клуб на одно очко опережает дортмундскую «Боруссию».

«Бавария» привыкла забирать титул раньше, но сейчас всё иначе. Мы хотим сфокусироваться на себе и выполнять задачи постепенно. Впереди нас ждёт очень сложный оппонент в виде «РБ Лейпцига». Мы хотим показать хорошее выступление. Мы нацелены только на три очка», – заявил Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» в последний раз не смогла выиграть Бундеслигу в сезоне-2011/12, когда титул забрала дортмундская «Боруссия».