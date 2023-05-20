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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих: «Не просто так мы разваливаемся во втором тайме весь сезон»

20 Мая 2023 • 23:23 Комментировать
Бавария
1:3
РБ Лейпциг
окончен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении от «РБ Лейпциг» (1:3).

«Мы просто развалились во втором тайме. Не просто так это происходит с нами весь сезон», - цитирует Киммиха журналист Максимилиан Коч.

Сегодняшнее поражение осложнило «Баварии» борьбу за первое место в Бундеслиге, по потерянным очкам дортмундская «Боруссия» опережает мюнхенцев на два зачетных балла.

В нынешнем сезоне 28-летний Киммих сыграл сорок шесть матчей за «Баварию», забил семь голов и отдал одиннадцать голевых передач. Контракт немецкого полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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