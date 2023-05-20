Мюллер: «По-прежнему верю в наше чемпионство, я видел многое»

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении в матче с «РБ Лейпциг» (1:3).

«Мы выигрывали, но затем пропустили контратаку после собственного углового. Просто посмотрите на второй тайм, три гола, которые мы организовали сами себе: угловой у чужих ворот и два пенальти.

Потерянное чемпионство? «Боруссия» ещё должна победить в оставшихся матчах, я видел многое, поэтому продолжаю верить. Нам просто нужно смириться с сегодняшним поражением и постараться победить на следующей неделе. Конечно, если дортмундцы выиграют оставшиеся игры, то мне останется только их поздравить», - приводит слова Мюллера Sky Sports.

«Бавария» опережает «Боруссию» на одно очко перед последним туром, при этом клуб из Дортмунда имеет игру в запасе.