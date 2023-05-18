Агент Альфонсо Дэвиса: «В моём клиенте заинтересованы многие клубы, но переговоров ещё не было»

Ник Хуосе, агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, рассказал о ситуации с будущим своего клиента. Напомним, интерес к футболисту ранее проявлял мадридский «Реал».

«В моём клиенте заинтересованы многие клубы, но конкретных переговоров ещё не было. У Альфонсо остаётся два года по контракту с «Баварией». Клуб работает над тем, чтобы продлить соглашение, но я пока ничего не могу подтвердить», – цитирует агента TSN Soccer.

Дэвис записал на свой актив гол и четыре результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. 22-летний футболист проводит уже свой пятый сезон в составе мюнхенской «Баварии».