Салихамиджич: «Нам остается верить, скрестив пальцы»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о поражении от «РБ Лейпциг» (1:3).

«Я был настроен оптимистично, мы провели плодотворный тренировочный цикл с высокой интенсивностью и сильно прибавили, но не смогли показать этого сегодня, что, конечно же, разочаровывает.

Я предпочитаю, чтобы всё находилось в наших руках, но сейчас это не так. Сейчас мы должны верить, скрестив пальцы, победить на следующей неделе и следить за «Боруссией».

Перестановки на тренерском посту? Все решения принимались взвешенно и с целью сделать «Баварию» лучше. Я отдаю всего себя этому клубу», - цитирует Салихамиджича Sky.