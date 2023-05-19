Бывший технический директор «Баварии»: «Ливерпуль» очень хочет подписать Гравенберха»

Михаэль Решке, в прошлом работавший техническим директором «Баварии», высказался о возможном переходе Райана Гравенберха в «Ливерпуль».

Нидерландский полузащитник нечасто попадает в стартовый состав мюнхенцев, что, как предполагают в СМИ, может стать причиной его скорого ухода из клуба. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют гранды Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль».

«Ливерпуль» очень серьёзно настроен в вопросе подписания Гравенберха, – рассказывает Решке. – Клуб действительно заинтересован в нём и хочет провернуть трансфер. Это многое говорит о качестве игрока», – сказал в интервью журналисту Керри Хау экс-работник «Баварии».