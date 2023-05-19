Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший технический директор «Баварии»: «Ливерпуль» очень хочет подписать Гравенберха»

19 Мая 2023 • 02:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
1 1.48 X 4.90 2 5.90
20.05 17:00

Михаэль Решке, в прошлом работавший техническим директором «Баварии», высказался о возможном переходе Райана Гравенберха в «Ливерпуль».

Нидерландский полузащитник нечасто попадает в стартовый состав мюнхенцев, что, как предполагают в СМИ, может стать причиной его скорого ухода из клуба. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют гранды Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль».

«Ливерпуль» очень серьёзно настроен в вопросе подписания Гравенберха, – рассказывает Решке. – Клуб действительно заинтересован в нём и хочет провернуть трансфер. Это многое говорит о качестве игрока», – сказал в интервью журналисту Керри Хау экс-работник «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Михаэль Решке Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
4
1
1.09 9.00 46.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
02:37 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш назвал главное качество Гвардиолы
02:26 · Англия. Премьер-лига
Бывший технический директор «Баварии»: «Ливерпуль» очень хочет подписать Гравенберха»
02:04 · Англия. Премьер-лига
Джака всё ближе к переходу в «Байер», переговоры с другими клубами не ведутся
01:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - самая результативная команда в последние 15 минут матча в АПЛ
01:11 · Англия. Премьер-лига
Уилсон - самый результативный бомбардир «Ньюкасла» со времён Ширера
01:02 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Мы были великолепны»
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» повторил свой рекорд по набранным очкам за сезон АПЛ в 21-м веке
00:43 · Англия. Премьер-лига
Бёрн: «Мечтал о голе, это невероятно»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Заслужили поражение»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Данк: «Первый тайм убил нас»
18 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» Хави Симонса слухи
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» забил 4+ гола в восьми матчах АПЛ – столько же, сколько суммарно за десять предыдущих сезонов
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» необходима победа над «Лестером», чтобы гарантированно попасть в ЛЧ
23:39 · Англия. Премьер-лига
Жоэлинтон – первый за 13 лет игрок, совершивший 8 фолов, но не получивший жёлтую карточку
23:33 · Англия. Премьер-лига
Уилсон – лучший бомбардир «Ньюкасла» в сезоне АПЛ со времён Ширера
Все новости
Рекомендуем