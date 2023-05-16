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Коло-Муани хочет остаться в Бундеслиге и перейти в «Баварию»

16 Мая 2023 • 14:47 Комментировать
Шальке 04
...
Айнтрахт Фр
20.05 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Мауни определился с предпочтительным вариантом для продолжения карьеры. По информации от журналиста Керри Хау, француз предпочитает остаться в немецкой Бундеслиге и перейти в мюнхенскую «Баварию», которая проявляет заинтересованность в трансфере.

Рандаль имеет также вариант с продолжением карьеры в «Манчестер Юнайтед», но футболист пока больше склоняется к переходу в «Баварию». Камнем преткновения может стать сумма трансфера в размере 80 миллионов евро, которую требуем «Айнтрахт» за своего нападающего.

На счету Коло-Муани 14 голов и 10 ассистов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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ШАЛЬКЕ 04 АЙНТРАХТ ФР
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