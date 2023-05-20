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«РБ Лейпциг» обыграл «Баварию» и доверил «Боруссии» определить судьбу «серебряной салатницы»

20 Мая 2023 • 21:25 Комментировать (3)
Бавария
1:3
РБ Лейпциг
окончен

В главном матче 33-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «РБ Лейпциг» и не могла терять очки, рискуя проиграть гонку за первое место. В середине первого тайма Серж Гнабри технично прорвался к воротам слева и запустил мяч в ближний угол ворот - 1:0. Гости включились в игру только после 30-й минуты, несмотря на обмен хорошими моментами, в первом тайме больше не было голов. В середине второй половины встречи гости большими силами контратаковали, после отскока с линии штрафной Конрад Лаймер вколотил мяч в сетку. Кристоффер Нкунку заработал пенальти и реализовал его, сильно пробил по центру. Под конец еще раз 11-метровый в ворота «Баварии», уже за игру рукой. Доминик Собослаи с точки переиграл вратаря - 3:1.

«РБ Лейпциг» гарантировал себе третье место по итогам сезона, а вот «Баварию» уже завтра могут сбросить с вершины.

Протокол игры  
Бавария1:3РБ Лейпциг
(1:0) Гнабри Серж25'  
  65'Лаймер Конрад (1:1)
  76'Нкунку Кристофер (1:2)
  86'Собослаи Доминик (1:3)
Зоммер ЯннМазрауи Нуссаир 87' (Упамекано Дайо ( 87') Павар Бенжамен  72'Де Лигт МаттейсКанселу Жоау 87' (Мане Садио ( 87') Киммих ЙозуаГорецка Леон 69' (Гравенберх Райан ( 69') Коман Кингсли 77' (Тель Матис ( 77') Мусиала ДжамалГнабри Серж 69' (Сане Лерой ( 69') Мюллер Томас
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаБлинд ДэйлиСтанишич Йосип
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 46' (Хенрихс Бенджамин ( 46') Орбан ВиллиГвардиол Йошко  68' 87' (Диалло Абду ( 87') Хальстенберг МарсельСобослаи ДоминикЛаймер КонрадАйдара Амаду 69' (Кампль Кевин ( 69') Ольмо Дани 87' (Клостерманн Лукас ( 87') Андре Силва 69' (Форсберг Эмиль ( 69') Нкунку Кристофер
Запасные: Раум ДавидШлагер КсаверНюланд ЭрьянПоульсен Юссуф
20 мая. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Ando Loko
20 Мая 2023 в 21:35
Хороший матч, шикарный результат.
Вот теперь и проверим, есть ли яйца у Дортмунда. Надо просто брать чемпионство, думаю, большинство сейчас будет поддерживать Дортмунд.
InterSan
20 Мая 2023 в 21:34
Хорошо Нагельсмана сняли......вовремя..... правильно........четко.
Ermak
20 Мая 2023 в 21:54
Представляю как сейчас у Кана и Салихамиджича очи стиснулись)) Явно они что то не договаривают, взять просто так убрать тренера, это не серьезно
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