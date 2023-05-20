«РБ Лейпциг» обыграл «Баварию» и доверил «Боруссии» определить судьбу «серебряной салатницы»

В главном матче 33-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «РБ Лейпциг» и не могла терять очки, рискуя проиграть гонку за первое место. В середине первого тайма Серж Гнабри технично прорвался к воротам слева и запустил мяч в ближний угол ворот - 1:0. Гости включились в игру только после 30-й минуты, несмотря на обмен хорошими моментами, в первом тайме больше не было голов. В середине второй половины встречи гости большими силами контратаковали, после отскока с линии штрафной Конрад Лаймер вколотил мяч в сетку. Кристоффер Нкунку заработал пенальти и реализовал его, сильно пробил по центру. Под конец еще раз 11-метровый в ворота «Баварии», уже за игру рукой. Доминик Собослаи с точки переиграл вратаря - 3:1.

«РБ Лейпциг» гарантировал себе третье место по итогам сезона, а вот «Баварию» уже завтра могут сбросить с вершины.