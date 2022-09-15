Григорян не согласен с тем, что «Барселона» играла лучше «Баварии»

Тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной». Напомним, во вторник вечером мюнхенцы обыграли у себя дома каталонцев со счётом 2:0.

«Не согласен с мнением, что у «Барселоны» были основания сегодня обыгрывать «Баварию». Я видел, как после 30-й минуты «Барселона» просела. Команда в данный момент не может играть в том же темпе, что и «Бавария», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Барселона» превзошла «Баварию» по владению и количеству ударов по воротам. Команды вновь встретятся между собой 26 октября на «Камп Ноу» в рамках 5 тура.