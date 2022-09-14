Анри: «Сане по силам достичь уровня Роббена и Рибери»

Бывший тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане вполне способен достичь уровня Арьена Роббена и Франка Рибери, которые вместе выступали за команду с 2009 по 2019 год.

«Думаю, Сане по силам достичь уровня Роббена и Рибери. Франк был настоящим убийцей. Арьен, в свою очередь, мог нанести много урона соперникам. Сане способен выйти на новый уровень я вижу это в его глазах», – сказал Анри в эфире канала BT Sport.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Футболист перебрался в Мюнхен из «Манчестер Сити», где провёл 4 сезона и выиграл два чемпионских титула АПЛ.