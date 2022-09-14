Эрнандес пропустит 5 недель из-за травмы

Стало известно, сколько пропустит защитник «Баварии» Люка Эрнандес из-за травмы, которую получил во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

По информации от издания Sport Bild, повреждение приводящей мышцы бедра оставит француза вне игры на 5 недель. Ранее главный тренер Юлиан Нагельсманн подтвердил, что травма Эрнандеса похожа на серьёзную.

Напомним, что Эрнандес вчера открыл счёт в матче против каталонской «Барселоны». «Красные» выиграли этот поединок со счётом 2:0. Второй гол в игре спустя всего пару минут забил Лерой Сане.

Эрнандес перешёл в «Баварию» летом 2019 года из мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро.