«Аугсбург» пока не принял решение о допуске Демировича до игры со сборной России

Немецкий «Аугсбург» пока не принял решение о допуске боснийского нападающего Эрмедина Демировича в национальную команду на товарищеский матч против сборной России.

«На данный момент у нас нет информации ни о каком матче сборной России и Боснии. Решение будет приниматься в зависимости от проведения этого товарищеского матча», - цитирует пресс-службу «Аугсбурга» «Спорт-Экспресс».

Матч сборных Боснии и России запланирован на 19 ноября. Ранее некоторые боснийские игроки, в число которых входят Миралем Пьянич и Эдин Джеко, высказались против участия в этой встрече. Позднее глава боснийской Футбольной ассоциации Вико Желькович заявил, что вопрос проведения матча против сборной России будет обсуждаться на собрании в октябре.