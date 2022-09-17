Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» пока не принял решение о допуске Демировича до игры со сборной России

 
17 Сентября 2022 • 13:21 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 15.00 X 8.00 2 1.17
Через 2 ч. 36 мин.

Немецкий «Аугсбург» пока не принял решение о допуске боснийского нападающего Эрмедина Демировича в национальную команду на товарищеский матч против сборной России.

«На данный момент у нас нет информации ни о каком матче сборной России и Боснии. Решение будет приниматься в зависимости от проведения этого товарищеского матча», - цитирует пресс-службу «Аугсбурга» «Спорт-Экспресс».

Матч сборных Боснии и России запланирован на 19 ноября. Ранее некоторые боснийские игроки, в число которых входят Миралем Пьянич и Эдин Джеко, высказались против участия в этой встрече. Позднее глава боснийской Футбольной ассоциации Вико Желькович заявил, что вопрос проведения матча против сборной России будет обсуждаться на собрании в октябре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Эрмедин Демирович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  16:30 Аугсбург ... Бавария 14.00 8.60 1.17
17.09  16:30 Боруссия Д ... Шальке 04 1.41 5.40 7.00
17.09  16:30 Штуттгарт ... Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
17.09  16:30 Байер Л ... Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
13:21 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» пока не принял решение о допуске Демировича до игры со сборной России
13:08 · Германия. Бундеслига
Матч с «Аугсбургом» станет для Сане сотым в футболке «Баварии»
13:01 · Германия. Бундеслига
У Нагельсманна 10 побед в матчах с «Аугсбургом» – ни одну другую команду немец чаще не обыгрывал
12:16 · Англия. Премьер-лига
Беллингем стал главной целью «Челси» слухи
12:09 · Германия. Бундеслига
«Олимпиакос» арендовал игрока «Хоффенхайма» Самассеку официально
10:53 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Уверен, Мане забьёт за нас ещё много голов»
10:29 · Германия. Бундеслига
Азмун получил вызов в сборную Ирана
10:18 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили»
09:59 · Германия. Бундеслига
Руководители «Баварии» и «Барселоны» встретились во вторник, чтобы обсудить натянутые отношения
05:17 · Германия. Бундеслига
Стоичков советовал «Барселоне» пригласить Альфонсо Дэвиса, но к нему не прислушались
16 Сентября
23:28 · Германия. Бундеслига
«Герта» упустила победу в последней атаке «Майнца»
14:35 · Германия. Бундеслига
Эффенберг: «Приятно вернуться в «Баварию» в качестве амбассадора»
14:27 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о Мазрауи: «Он блестяще сыграл с «Барселоной»
14:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о кадровых проблемах «Баварии»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Комличенко назвал немецкие клубы, которые проявляли к нему интерес
Все новости
Рекомендуем