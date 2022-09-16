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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эффенберг: «Приятно вернуться в «Баварию» в качестве амбассадора»

 
16 Сентября 2022 • 14:35 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Бывший футболист «Баварии» Штефан Эффенберг прокомментировал своё возвращение в команду в качестве амбассадора.

«Приятно вернуться в «Баварию» в качестве амбассадора. «Баварию» всегда называют семьёй – и именно так всё ощущается даже сегодня. В новой роли я как всегда буду выкладываться на полную», – цитирует Эффенберга официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, что 54-летний Эффенберг выступал за «Баварию» с 1990 по 1992 год, а затем с 1998 по 2002 год. Немец провёл за мюнхенский клуб 234 матча, где забил 48 голов и отдал 51 ассист. Вместе с командой Штефан выиграл Лигу чемпионов, три титула Бундеслиги и два Кубка Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штефан Эффенберг
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АУГСБУРГ БАВАРИЯ
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