Дом Мюллера ограбили во время матча против «Барселоны»

Пока Томас Мюллер играл за «Баварию» в матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», его дом ограбили злоумышленники. Эту информацию подтверждает немецкое издание Bild.

Полиция сообщила, что из дома нападающего вынесли наличные и драгоценности. Следов грабителей пока обнаружено не было, но расследование продолжается.

Напомним, что «Бавария» вчера выиграла у себя дома «Барселону» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Томас Мюллер в новом сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в немецкой Бундеслиге. В прошлой кампании нападающий записал на свой счёт 8 голов и 18 ассистов в чемпионате.