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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано: «Я в точности знал, как будет играть Левандовски»

 
14 Сентября 2022 • 12:40 Комментировать
Аугсбург
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Бавария
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17.09 16:30

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано рассказал о том, как ему удалось справиться с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовски во вчерашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что поляк и француз в прошлом сезоне выступали вместе в составе «Баварии».

«Я в точности знал, как будет играть Левандовски. Это игрок мирового класса. Но мы с Лукасом выложились на 100% и были сфокусированы вплоть до финального свистка», – заявил Упамекано в интервью после матча.

«Бавария» вчера обыграла «Барселону» у себя дома со счётом 2:0. Команды скоро вновь встретятся, только в следующий раз игра пройдёт на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Дайо Упамекано
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