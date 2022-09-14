Упамекано: «Я в точности знал, как будет играть Левандовски»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано рассказал о том, как ему удалось справиться с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовски во вчерашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что поляк и француз в прошлом сезоне выступали вместе в составе «Баварии».

«Я в точности знал, как будет играть Левандовски. Это игрок мирового класса. Но мы с Лукасом выложились на 100% и были сфокусированы вплоть до финального свистка», – заявил Упамекано в интервью после матча.

«Бавария» вчера обыграла «Барселону» у себя дома со счётом 2:0. Команды скоро вновь встретятся, только в следующий раз игра пройдёт на «Камп Ноу».