Мазрауи – о своей игре против «Штуттгарта»: «Думаю, я показал людям то, на что способен»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи прокомментировал свою игру в матче против «Штуттгарта», который в субботу закончился вничью 2:2. Напомним, что марокканец присоединился к мюнхенцам летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».

«Я думаю, что это была хорошая игра с моей стороны. Я показал людям то, на что способен. Теперь мне нужно войти в ритм. Знаю, что это требует времени, но в данный момент я отлично себя чувствую», – цитирует Мазрауи журналист Георг Хольцнер.

В матче со «Штуттгартом» Нуссер отметился голевой передачей, сделав своё первое результативное действие в новом клубе.