Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи – о своей игре против «Штуттгарта»: «Думаю, я показал людям то, на что способен»

 
12 Сентября 2022 • 11:49 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 14.00 X 8.00 2 1.16
17.09 16:30

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи прокомментировал свою игру в матче против «Штуттгарта», который в субботу закончился вничью 2:2. Напомним, что марокканец присоединился к мюнхенцам летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».

«Я думаю, что это была хорошая игра с моей стороны. Я показал людям то, на что способен. Теперь мне нужно войти в ритм. Знаю, что это требует времени, но в данный момент я отлично себя чувствую», – цитирует Мазрауи журналист Георг Хольцнер.

В матче со «Штуттгартом» Нуссер отметился голевой передачей, сделав своё первое результативное действие в новом клубе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
11:49 · Германия. Бундеслига
Мазрауи – о своей игре против «Штуттгарта»: «Думаю, я показал людям то, на что способен»
11:22 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о Мане: «Два матча пошли не по его сценарию»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Беллингему летом придётся выбирать между двумя клубами
09:26 · Германия. Бундеслига
Анонимный игрок «Баварии» ставит под вопрос будущее Нагельсманна в клубе
07:05 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич оценил перспективы 17-летнего Теля
04:49 · Германия. Бундеслига
Игроки «Баварии» ропщут на методы Нагельсманна
11 Сентября
21:44 · Германия. Бундеслига
«Унион» стал 34-м клубом, который лидировал в Бундеслиге
20:32 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» не дала «Фрайбургу» возглавить Бундеслигу
20:13 · Германия. Бундеслига
Болельщики «Баварии» протестуют против утроившихся цен на пиво на стадионе 1
18:59 · Германия. Бундеслига
​Хедира и Лам получили работу в «Штуттгарте»
18:48 · Германия. Бундеслига
«Унион» возглавил Бундеслигу после победы над «Кёльном»
17:37 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» опровергли контакты с Кейном
12:44 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны стартом в Бундеслиге
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё пожалеет»: в Германии отреагировали на отставку Тухеля
07:37 · Германия. Бундеслига
В «Штуттгарте» оценили ничью с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем