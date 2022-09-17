Левандовски: «Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски благодарен болельщикам «Баварии» за тёплый приём на «Альянц Арене». Напомним, что поляк вернулся на свой бывший домашний стадион во вторник, когда его команда играла во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». «Барселона» проиграла этот матч 0:2.

«Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили. Это было уважительно, приятно и важно для меня. Я был в Мюнхене 8 лет, а не два или три. Вы не можете выбросить это или забыть», – сказал Левандовски в интервью журналисту Тоби Альтшулю.

Напомним, что за 8 лет в Мюнхене Левандовски стал вторым лучшим бомбардиром в истории «Баварии» после Герда Мюллера.