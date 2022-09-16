Нагельсманн – о Мазрауи: «Он блестяще сыграл с «Барселоной»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от выступлений защитника Нуссера Мазрауи в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, что марокканец вышел на поле в первом тайме на замену Бенжамену Павару, который не смог продолжить игру из-за повреждения.

«Мазрауи блестяще сыграл с «Барселоной». Он хорошо действовал в атаке, а также отлично защищался. Нуссер великолепно справился и добавил себе уверенности. Завтра он начнёт матч с «Аугсбургом» в старте. Мазрауи вновь может показать то, на что способен», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.