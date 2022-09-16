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Нагельсманн – о Мазрауи: «Он блестяще сыграл с «Барселоной»

 
16 Сентября 2022 • 14:27 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 14.00 X 8.00 2 1.16
17.09 16:30

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от выступлений защитника Нуссера Мазрауи в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, что марокканец вышел на поле в первом тайме на замену Бенжамену Павару, который не смог продолжить игру из-за повреждения.

«Мазрауи блестяще сыграл с «Барселоной». Он хорошо действовал в атаке, а также отлично защищался. Нуссер великолепно справился и добавил себе уверенности. Завтра он начнёт матч с «Аугсбургом» в старте. Мазрауи вновь может показать то, на что способен», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Нуссер Мазрауи
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