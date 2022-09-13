Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Магат: «Бавария» будет чемпионом Германии»

 
13 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 15.00 X 8.50 2 1.16
17.09 16:30

Бывший тренер «Баварии» Феликс Магат уверен в том, что мюнхенская команда снова станет чемпионом Германии. Немца не смущает неудачный старт «красных» в Бундеслиге. Напомним, подопечные Юлиана Нагельсманна трижды сыграли вничью в 6 матчах.

«Бавария» снова будет чемпионом Германии в конце сезона. Я говорю это каждый год. Ни один клуб Бундеслиги не может позволить себе держаться наравне с «Баварией» на протяжение 34 туров», – цитирует Магата Ran Sport.

Магат возглавлял «Баварию» с 2004 по 2007 год. Последним клубом немецкого специалиста стала берлинская «Герта», которую он тренировал в прошлом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Феликс Магат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
15:40 · Германия. Бундеслига
Магат: «Бавария» будет чемпионом Германии»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Мюллер выбрал лучшего из пары Месси-Роналду
12:24 · Англия. Премьер-лига
Журналист Плеттенберг считает, что за Беллингема следующим летом будут бороться два английских клуба
11:37 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Все в плюсе после трансфера Левандовски»
11:26 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Надеюсь, болельщики тепло встретят Левандовски» 1
10:06 · Германия. Бундеслига
Араухо: «Барселона» достаточно настрадалась от Левандовски, но теперь он играет за нас»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штуттгарт»
09:48 · Германия. Бундеслига
Забитцер выйдет в основе на матч с «Барселоной», из-за этого Горецка обиделся на Нагельсманна 1
09:00 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил трансферную цель на январь
00:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн не против перехода в «Баварию»
12 Сентября
14:49 · Англия. Премьер-лига
Глеб рассказал, как в 2008 году «Барселона» перехватила его у «Баварии»
14:35 · Германия. Бундеслига
​Румменигге назвал 4 самых важных трансфера в новейшей истории «Баварии»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Другой клуб АПЛ готов составить «Челси» конкуренцию в борьбе за Гвардиола
11:49 · Германия. Бундеслига
Мазрауи – о своей игре против «Штуттгарта»: «Думаю, я показал людям то, на что способен»
Все новости
Рекомендуем