Магат: «Бавария» будет чемпионом Германии»

Бывший тренер «Баварии» Феликс Магат уверен в том, что мюнхенская команда снова станет чемпионом Германии. Немца не смущает неудачный старт «красных» в Бундеслиге. Напомним, подопечные Юлиана Нагельсманна трижды сыграли вничью в 6 матчах.

«Бавария» снова будет чемпионом Германии в конце сезона. Я говорю это каждый год. Ни один клуб Бундеслиги не может позволить себе держаться наравне с «Баварией» на протяжение 34 туров», – цитирует Магата Ran Sport.

Магат возглавлял «Баварию» с 2004 по 2007 год. Последним клубом немецкого специалиста стала берлинская «Герта», которую он тренировал в прошлом сезоне.