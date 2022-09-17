Бывший футболист «Ливерпуля» раскритиковал Мане

Экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал бывшего форварда «мерсисайдцев» Садио Мане за его слабую игру в составе мюнхенской «Баварии».

«Думаю, Мане следует посадить на скамейку запасных, если он продолжит играть в таком духе», – заявил немец в интервью GMX.ch. Однако Хаманн отмечает, что проблемы сенегальца могут быть вызваны игрой не на родной позиции, из-за чего Мане слабо интегрирован в систему Юлиана Нагельсманна.

Один из лучших форвардов мира переехал в немецкий гранд из «Ливерпуля» этим летом. В десяти матчах в футболке «рекордмайстера» Садио стал автором пяти голов, однако уровень его игры вызывает немало критики.

