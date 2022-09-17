Салихамиджич – о результатах «Баварии»: «Я обеспокоен»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что Юлиану Нагельсманну необходимо срочно переломить ситуацию.

Мюнхенский гранд с минимальным счётом уступил «Аугсбургу» в гостях – в активе явного фаворита в борьбе за чемпионство всего три набранных очка в последних четырёх матчах чемпионата Германии.

«Мы не смогли выиграть в четвёртом матче лиги подряд, и меня это беспокоит. Мы упускаем много голевых моментов, слишком расточительны в атаке. Мы не сможет регулярно побеждать в чемпионате, если это не изменится, – рассказывает в интервью Sky Салихамиджич. – У нас возникают проблемы с физически мощными командами. С этого дня никаких оправданий быть не может – нам необходимо начать побеждать», – заявил спортивный директор «Баварии».