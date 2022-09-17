Руководители «Баварии» и «Барселоны» встретились во вторник, чтобы обсудить натянутые отношения

Перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией», руководители обоих клубов встретились, чтобы обсудить натянутые отношения, которые возникли по ряду причин.

По информации от Sport 1, отношения между клубами были натянутыми из-за слов Нагельсманна о «Барселоне», истории о Суперлиге, саги с Левандовски, а также из-за попыток «Баварии» переманить Педри и Гави.

Каковыми оказались итоги встречи пока неизвестно. Напомним, что на футбольном поле сильнее оказалась мюнхенская «Бавария», которая обыграла каталонцев дома со счётом 2:0. Голы за немцев забивали Люка Эрнандес и Лерой Сане.