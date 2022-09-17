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Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководители «Баварии» и «Барселоны» встретились во вторник, чтобы обсудить натянутые отношения

 
17 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 15.00 X 8.00 2 1.17
Через 6 ч. 12 мин.

Перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией», руководители обоих клубов встретились, чтобы обсудить натянутые отношения, которые возникли по ряду причин.

По информации от Sport 1, отношения между клубами были натянутыми из-за слов Нагельсманна о «Барселоне», истории о Суперлиге, саги с Левандовски, а также из-за попыток «Баварии» переманить Педри и Гави.

Каковыми оказались итоги встречи пока неизвестно. Напомним, что на футбольном поле сильнее оказалась мюнхенская «Бавария», которая обыграла каталонцев дома со счётом 2:0. Голы за немцев забивали Люка Эрнандес и Лерой Сане.

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АУГСБУРГ БАВАРИЯ
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17.09  16:30 Аугсбург ... Бавария 14.00 8.60 1.17
17.09  16:30 Боруссия Д ... Шальке 04 1.41 5.40 7.00
17.09  16:30 Штуттгарт ... Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
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17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
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09:59 · Германия. Бундеслига
Руководители «Баварии» и «Барселоны» встретились во вторник, чтобы обсудить натянутые отношения
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