Мане: «Я могу играть лучше»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, что команда Юлиана Нагельсманна одолела своих соперников со счётом 2:0.

«Я почти всю жизнь играл на левом фланге, поэтому для меня это не являлось проблемы. Конечно, я могу выступать лучше, я знаю об этом», – заявил Мане в интервью после матча.

В новом сезоне Бундеслиги Мане отметился тремя голами. Нападающий перебрался в «Баварию» летом из «Ливерпуля» за сумму в районе 50 миллионов евро.

Свой следующий матч «Бавария» проведёт на выезде против «Аугбсурга» в рамках очередного тура немецкой Бундеслиги.