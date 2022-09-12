Глеб рассказал, как в 2008 году «Барселона» перехватила его у «Баварии»

Бывший игрок сборной Белоруссии Александр Глеб вспомнил детали своего перехода из лондонского «Арсенала» в «Барселону» в 2008 году.

По словам Глеба, в то время он был близок к переходу в «Баварию», но в последний момент появилась «Барселона», которая проявила настойчивость и смогла перехватить игрока у мюнхенского клуба.

«Бавария была готова забрать меня из Англии, но в последний момент затянула — им нужно было несколько дней на то, чтобы решить какие-то организационные вопросы. В этот момент на меня вышла «Барселона». И была очень настойчива. Гвардиола лично звонил, уговаривал перейти», — приводит слова Глеба Sport24.

В составе «сине-гранатовых» Глеб провёл в общей сложности 36 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Завершил профессиональную игровую карьеру футболист в 2020 году.