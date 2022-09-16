Флик: «В матчах с «Интером» и «Барселоной» Сане было очень сложно остановить»

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик похвалил Лероя Сане за выступления в составе «Баварии» в матчах Лиги чемпионов против миланского «Интера» и каталонской «Барселоны». Напомним, что обоих встречах полузащитник забил по одному голу.

«В матчах с «Интером» и «Барселоной» вы видели, как трудно его остановить. Когда он играет на таком уровне, Лерой может оказать ключевое влияние и быть одним из лучших на своей позиции. Я всегда был его большим поклонником», – цитирует Флика журналист Кэри Хау.

Напомним, что именно Флик пригласил Сане в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года. Вместе с мюнхенским клубом немец выиграл уже два чемпионских титула Бундеслиги.