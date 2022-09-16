Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик: «В матчах с «Интером» и «Барселоной» Сане было очень сложно остановить»

 
16 Сентября 2022 • 10:44 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 14.00 X 8.00 2 1.16
17.09 16:30

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик похвалил Лероя Сане за выступления в составе «Баварии» в матчах Лиги чемпионов против миланского «Интера» и каталонской «Барселоны». Напомним, что обоих встречах полузащитник забил по одному голу.

«В матчах с «Интером» и «Барселоной» вы видели, как трудно его остановить. Когда он играет на таком уровне, Лерой может оказать ключевое влияние и быть одним из лучших на своей позиции. Я всегда был его большим поклонником», – цитирует Флика журналист Кэри Хау.

Напомним, что именно Флик пригласил Сане в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года. Вместе с мюнхенским клубом немец выиграл уже два чемпионских титула Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ханс-Дитер Флик Лерой Сане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.09  21:30 Майнц ... Герта 1.71 4.00 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
11:48 · Германия. Бундеслига
Буна Сарр пропустит около 6 месяцев из-за травмы
10:59 · Россия. Премьер-лига
Мележиков сообщил, что «Спартак» обратился с жалобой в ФИФА по поводу аренды Крала в «Вест Хэм»
10:44 · Германия. Бундеслига
Флик: «В матчах с «Интером» и «Барселоной» Сане было очень сложно остановить»
09:59 · Германия. Бундеслига
Кан – о победе «Баварии» над «Барселоной»: «Мы не должны впадать в эйфорию»
09:47 · Германия. Бундеслига
Мазрауи: «Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной»
06:52 · Германия. Бундеслига
Агент: «Азмун не уверен, что матч России против Ирана состоится»
02:04 · Германия. Бундеслига
Названы самые высокооплачиваемые игроки «Баварии»
15 Сентября
21:05 · Германия. Бундеслига
Эрнандес рассказал о проблемах «Баварии» с настроем в матчах Бундеслиги
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание Беллингема 1
13:26 · Германия. Бундеслига
Павар тренировался с «Баварией» и готов сыграть против «Аугсбурга»
13:16 · Германия. Бундеслига
Харгривз сравнил Беллингема с Джеррардом
11:46 · Германия. Бундеслига
Фердинанд: «Беллингем наверняка понимает, что уже перерос «Боруссию» Дортмунд»
11:02 · Германия. Бундеслига
Григорян не согласен с тем, что «Барселона» играла лучше «Баварии» 1
10:08 · Германия. Бундеслига
Рауш рассказал, что мешает Азмуну заиграть в Германии
09:45 · Германия. Бундеслига
Нюбель намекнул, что не горит желанием возвращаться в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем