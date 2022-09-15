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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес рассказал о проблемах «Баварии» с настроем в матчах Бундеслиги

 
15 Сентября 2022 • 21:05 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Центральный защитник «Баварии» Люка Эрнандес признался, что команде трудно сохранять предельную концентрацию в матчах Бундеслиги.

Мюнхенцы трижды подряд сыграли вничью в чемпионате Германии, пропустив во всех случаях, при этом в Лиге чемпионов были одержаны «сухие» победы над крепкими «Интером» и «Барселоной» – дважды по 2:0.

«Концентрация – очень важный аспект. Иногда мы выходим на матч с излишней уверенностью, думая, что уже победили. Наши проблемы связаны с настроем – необходимо с одинаковой ответственностью подходить ко всем матчам, будь то противостояние с «Барселоной» или кем-то другим.

Все знают, на что способна «Бавария», но мы должны быть собой в каждой игре. Мы уже видели, что происходит, когда не выкладываешься на все 100%», – рассказал в интервью TZ Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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