Маттеус не видит причин назначать Тухеля в «Баварию»

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус не верит в назначение Томаса Тухеля в мюнхенскую «Баварию».

«Не считаю, что Юлиану Нагельсманну грозит опасность и что «Бавария» думает о Тухеле. С Нагельсманном заключили самый длинный контракт, который тренер когда-либо подписывал в Мюнхене», – цитирует рекордсмена чемпионатов мира Mundo Deportivo. Сам Лотар в футболке «Баварии» взял семь чемпионских титулов в Германии, проведя 410 игр в рамках всех турниров.

Напомним, что «рекордмайстер» неудачно стартовал в новом сезоне Бундеслиги. После трёх успешных матчей на старте «Бавария» не знает вкус побед уже четыре встречи. Мюнхенцы находятся на пятой строчке, а отставание от берлинского «Униона» составляет пять баллов.

