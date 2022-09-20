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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус не видит причин назначать Тухеля в «Баварию»

 
20 Сентября 2022 • 13:49 Комментировать
Аугсбург
1:0
Бавария
окончен

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус не верит в назначение Томаса Тухеля в мюнхенскую «Баварию».

«Не считаю, что Юлиану Нагельсманну грозит опасность и что «Бавария» думает о Тухеле. С Нагельсманном заключили самый длинный контракт, который тренер когда-либо подписывал в Мюнхене», – цитирует рекордсмена чемпионатов мира Mundo Deportivo. Сам Лотар в футболке «Баварии» взял семь чемпионских титулов в Германии, проведя 410 игр в рамках всех турниров.

Напомним, что «рекордмайстер» неудачно стартовал в новом сезоне Бундеслиги. После трёх успешных матчей на старте «Бавария» не знает вкус побед уже четыре встречи. Мюнхенцы находятся на пятой строчке, а отставание от берлинского «Униона» составляет пять баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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