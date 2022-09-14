Нойер – о критике «Баварии»: «Не стоит преувеличивать, мы выиграли оба матча Лиги чемпионов»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил критикам своей команды. Напомним, что немецкая пресса раздула много слухов о внутреннем конфликте в мюнхенском клубе после трёх ничьих в 6 стартовых матчах Бундеслиги.

«Не стоит преувеличивать, мы выиграли оба матча Лиги чемпионов. В матчах с «Интером» и «Барселоной» у нас было пространство. Тем не менее, нам нужно действовать лучше в матчах с командами, которые компактно защищаются. Именно с таким соперником в лице «Аугсбурга» нам предстоит встретиться в выходные», – сказал Нойер на интервью после матча с «Барселоной».

Вчера «Бавария» обыграла на своём поле «Барселону» 2:0. Мюнхенцы набрали максимум очков в двух первых турах группового этапа Лиги чемпионов.