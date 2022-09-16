Названы самые высокооплачиваемые игроки «Баварии»

Новичок «Баварии» Садио Мане лидирует в списке самых высокооплачиваемых футболистов команды.

30-летний сенегальский нападающий, перешедший этим летом из «Ливерпуля», зарабатывает 22 млн евро в год, сообщает авторитетное издание Bild. Вторая по величине зарплата у голкипера и капитана команды Мануэля Нойера – 21 млн, далее следуют Томас Мюллер (20,5 млн), Лерой Сане и Кингсли Коман (оба – по 20 млн). Йозуа Киммих и Серж Гнабри зарабатывают 19,5 и 19 млн евро в год соответственно.

В нижней части рейтинга расположились юные дарования мюнхенцев – Джамал Мусиала (5 млн) и пришедший этим летом из «Ренна» Матис Тель (4 млн).