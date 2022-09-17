Мюллер – о поражении «Баварии»: «Я потерял дар речи»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер не понимает, каким образом его команда потерпела поражение от «Аугсбурга» (0:1).

«Я просто потерял дар речи, мы ни при каких обстоятельствах не могли проиграть в этом матче, – цитирует журналист Керри Хау ветерана мюнхенцев. – Мы создали много моментов, но не смогли должным образом ими распорядиться.

Нехватка чистого форварда? Вы можете продолжать эту дискуссию, но нам необходимо работать с тем составом, который мы имеем», – заявил 33-летний футболист после проигранного матча.

В последних четырёх встречах Бундеслиги «Бавария» набрала всего три очка.