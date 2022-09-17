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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» снова провалилась, проиграв «Аугсбургу»

 
17 Сентября 2022 • 18:26 Комментировать (1)
Аугсбург
1:0
Бавария
окончен

«Бавария» удивляет слабой игрой в чемпионате Германии. После трёх ничейны результатов подряд фаворит умудрился проиграть «Аугсбургу». Лучший момент был у Лероя Сане, который не реализовал выход один на один. У соперника в дебюте был шанс у Флориана Нидерлехнера, но тот не смог нормально попасть по мячу. На 59-й минуте оборона «Баварии» проспала передачу на полполя со штрафного, и Иаго выкатил мяч под удар Мергиму Берише - 1:0.

«Бавария» выпала из тройки лидеров, ее соперник - восьмой.

Протокол игры  
Аугсбург1:0Бавария
(1:0) Бериша Мергим59'  
Гикевич РафалГумни РобертБауэр МаксимилианГоувелеув Джеффри  58'Иаго Лопес 75' (Варгас Рубен ( 75') Хан Андре  45'Реджбекай ЭлвисГруэсо КарлосДемирович Эрмедин 67' (Педерсен Мадс ( 67') Нидерлехнер Флориан 75' (Йенсен Фредрик ( 75') Бериша Мергим  31' 90' (Петков Лукас ( 90')
Запасные: Фрамбергер РафаэльКалиджиури ДаниэльБаумгартлингер ЮлианКляйн ДаниэльМайер Арне
Нойер МануэльМазрауи Нуссер 62' (Гнабри Серж ( 62') Упамекано ДайоДе Лихт МаттайсАльфонсо ДэвисСане ЛеройГорецка Леон 69' (Забитцер Марсель ( 69') Киммих ЙозуаМусиала Джамал 78' (Станишич Йосип ( 78') Мюллер ТомасМане Садио  38' 78' (Чупо-Мотинг Эрик ( 78')
Запасные: Ваннер ПаульУльрайх СвенПавар БенжаменТель МатисГравенберх Райан
17 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

Видео

1:0. Гол Мергима Бериша (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Мергима Бериша (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Бавария Аугсбург
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Сентября 2022 в 18:29
Неплохо..
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окончен Аугсбург 1:0 Бавария 14.00 8.60 1.17
окончен Боруссия Д 1:0 Шальке 04 1.41 5.40 7.00
окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
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