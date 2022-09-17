«Бавария» снова провалилась, проиграв «Аугсбургу»

«Бавария» удивляет слабой игрой в чемпионате Германии. После трёх ничейны результатов подряд фаворит умудрился проиграть «Аугсбургу». Лучший момент был у Лероя Сане, который не реализовал выход один на один. У соперника в дебюте был шанс у Флориана Нидерлехнера, но тот не смог нормально попасть по мячу. На 59-й минуте оборона «Баварии» проспала передачу на полполя со штрафного, и Иаго выкатил мяч под удар Мергиму Берише - 1:0.

«Бавария» выпала из тройки лидеров, ее соперник - восьмой.

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