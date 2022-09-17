«Бавария» снова провалилась, проиграв «Аугсбургу»

«Бавария» удивляет слабой игрой в чемпионате Германии. После трёх ничейны результатов подряд фаворит умудрился проиграть «Аугсбургу». Лучший момент был у Лероя Сане, который не реализовал выход один на один. У соперника в дебюте был шанс у Флориана Нидерлехнера, но тот не смог нормально попасть по мячу. На 59-й минуте оборона «Баварии» проспала передачу на полполя со штрафного, и Иаго выкатил мяч под удар Мергиму Берише - 1:0.
«Бавария» выпала из тройки лидеров, ее соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Бериша Мергим59'
Гикевич Рафал•Гумни Роберт•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри• 58'Иаго Лопес75' (Варгас Рубен (75') •Хан Андре• 45'Реджбекай Элвис•Груэсо Карлос•Демирович Эрмедин67' (Педерсен Мадс (67') •Нидерлехнер Флориан75' (Йенсен Фредрик (75') •Бериша Мергим 31'90' (Петков Лукас (90')
Нойер Мануэль•Мазрауи Нуссер62' (Гнабри Серж (62') •Упамекано Дайо•Де Лихт Маттайс•Альфонсо Дэвис•Сане Лерой•Горецка Леон69' (Забитцер Марсель (69') •Киммих Йозуа•Мусиала Джамал78' (Станишич Йосип (78') •Мюллер Томас•Мане Садио 38'78' (Чупо-Мотинг Эрик (78')
17 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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