Нагельсманн негодует после первого поражения «Баварии»

Если в Лиге чемпионов дела «Баварии» идут очень неплохо, то во внутреннем первенстве - все хуже и хуже. В шести первых турах «Бавария» трижды сыграла вничью, а в седьмом потерпела первое поражение, уступив «Аугсбургу». Этим очень недоволен главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн.

- Так дальше продолжаться не должно, не может. Надо работать над ошибками и срочно прибавлять. Это общая ответственность, - цитирует специалиста немецкое издание Bild.

В восьмом туре Бундеслиги «Баварии» предстоит принять дома леверкузенский «Байер», который также не очень удачно начал сезон - лишь одна победа в семи матчах.