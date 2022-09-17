Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Уверен, Мане забьёт за нас ещё много голов»

 
17 Сентября 2022 • 10:53 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 15.00 X 8.00 2 1.17
Через 4 ч. 48 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о состоянии нападающего Садио Мане, который после летнего переезда в Мюнхен из «Ливерпуля» отметился тремя голами в 6 матчах немецкой Бундеслиги.

«Мане много размышляет над собой и знает, когда он играл хорошо, а когда, возможно, не очень. Скоро он снова покажет всё, на что способен. У него есть моя полная поддержка. Уверен, Садио забьёт за нас ещё много голов», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что Мане на протяжение 8 подряд сезонов забивал минимум 10 голов в Английской премьер-лиге в составе «Саутгемптона» и «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  16:30 Аугсбург ... Бавария 14.00 8.60 1.17
17.09  16:30 Боруссия Д ... Шальке 04 1.41 5.40 7.00
17.09  16:30 Штуттгарт ... Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
17.09  16:30 Байер Л ... Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
10:53 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Уверен, Мане забьёт за нас ещё много голов»
10:29 · Германия. Бундеслига
Азмун получил вызов в сборную Ирана
10:18 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили»
09:59 · Германия. Бундеслига
Руководители «Баварии» и «Барселоны» встретились во вторник, чтобы обсудить натянутые отношения
05:17 · Германия. Бундеслига
Стоичков советовал «Барселоне» пригласить Альфонсо Дэвиса, но к нему не прислушались
16 Сентября
23:28 · Германия. Бундеслига
«Герта» упустила победу в последней атаке «Майнца»
14:35 · Германия. Бундеслига
Эффенберг: «Приятно вернуться в «Баварию» в качестве амбассадора»
14:27 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о Мазрауи: «Он блестяще сыграл с «Барселоной»
14:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о кадровых проблемах «Баварии»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Комличенко назвал немецкие клубы, которые проявляли к нему интерес
11:48 · Германия. Бундеслига
Буна Сарр пропустит около 6 месяцев из-за травмы
10:59 · Россия. Премьер-лига
Мележиков сообщил, что «Спартак» обратился с жалобой в ФИФА по поводу аренды Крала в «Вест Хэм»
10:44 · Германия. Бундеслига
Флик: «В матчах с «Интером» и «Барселоной» Сане было очень сложно остановить»
09:59 · Германия. Бундеслига
Кан – о победе «Баварии» над «Барселоной»: «Мы не должны впадать в эйфорию»
09:47 · Германия. Бундеслига
Мазрауи: «Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем