Нагельсманн: «Уверен, Мане забьёт за нас ещё много голов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о состоянии нападающего Садио Мане, который после летнего переезда в Мюнхен из «Ливерпуля» отметился тремя голами в 6 матчах немецкой Бундеслиги.

«Мане много размышляет над собой и знает, когда он играл хорошо, а когда, возможно, не очень. Скоро он снова покажет всё, на что способен. У него есть моя полная поддержка. Уверен, Садио забьёт за нас ещё много голов», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что Мане на протяжение 8 подряд сезонов забивал минимум 10 голов в Английской премьер-лиге в составе «Саутгемптона» и «Ливерпуля».