«Аугсбург» прервал рекордную серию «Баварии»

В сегодняшнем поединке Бундеслиги «Аугсбург» не только обыграл «Баварию» (1:0), но и не позволил ей забить, прервав длительную серию.

Действующие чемпионы Германии забивали как минимум по одному голу в 87 матчах Бундеслиги подряд, отмечает Opta, что является рекордом. Примечательно, что предыдущую рекордную голевую серию «Баварии» – 65 игр с забитыми мячами кряду – прервал всё тот же «Аугсбург» в 2014 году.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит на 59-й минуте. Мюнхенцы владели серьёзным преимуществом по владению мячом и ударам, но так и не смогли поразить сетку чужих ворот, оступившись уже в четвёртом матче чемпионата подряд и потерпев первое поражение в сезоне.