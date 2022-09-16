Буна Сарр пропустит около 6 месяцев из-за травмы

Защитник «Баварии» Буна Сарр выбыл из строя на 6 месяцев из-за травмы колена. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

При этом отмечается, что «Бавария» будет обязаны выплатить футболисту зарплату за следующие 6 недель. Затем игрок сборной Сенегала получит страховку, которая позволит мюнхенскому клубу сэкономить в районе полутора миллионов евро.

Из-за своей травмы Сарр не поможет сборной Сенегала на чемпионате мира в Катаре. Напомним, футболист перебрался в «Баварию» летом 2020 года из французского «Марселя», за который ранее выступал на протяжение 6 лет. В конце января защитнику исполнится 31 год.