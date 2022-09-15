Нюбель намекнул, что не горит желанием возвращаться в «Баварию»

Арендованный у «Баварии» голкипер «Монако» Александр Нюбель признался, что чувствует себя счастливым в стане «монегасков». Напомним, немец проводит второй сезон в составе французской команды на правах аренды.

«В данный момент я очень счастлив в «Монако» и чувствую огромное доверие. Я не думаю, что «Монако» – маленький клуб по масштабам Европы. Я ничего не исключаю. Вариантов много», – заявил Нюбель в интервью Kicker.

В новом сезоне Лиги 1 Нюбель занимает первое место среди голкиперов по количеству совершённых сейвов. Немец 36 раз спасал свою команду – это на 3 больше, чем у ближайшего преследователя в лице Мори Диава из «Клермона».