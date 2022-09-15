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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нюбель намекнул, что не горит желанием возвращаться в «Баварию»

 
15 Сентября 2022 • 09:45 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Арендованный у «Баварии» голкипер «Монако» Александр Нюбель признался, что чувствует себя счастливым в стане «монегасков». Напомним, немец проводит второй сезон в составе французской команды на правах аренды.

«В данный момент я очень счастлив в «Монако» и чувствую огромное доверие. Я не думаю, что «Монако» – маленький клуб по масштабам Европы. Я ничего не исключаю. Вариантов много», – заявил Нюбель в интервью Kicker.

В новом сезоне Лиги 1 Нюбель занимает первое место среди голкиперов по количеству совершённых сейвов. Немец 36 раз спасал свою команду – это на 3 больше, чем у ближайшего преследователя в лице Мори Диава из «Клермона».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Нюбель
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