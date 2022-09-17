Горецка выйдет в основе «Баварии» впервые с прошлого сезона

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка впервые появится в основном составе своей команды с последнего тура прошлого розыгрыша Бундеслиги против «Вольфсбурга», который состоялся 14 мая.

Немец выйдет в старте «Баварии» на матч 7 тура Бундеслиги против «Аугсбурга». Главный тренер Юлиан Нагельсманн решил всё же дать футболисту возможность появится на поле с первых минут.

Ранее Горецка пропустил старт сезона из-за травмы. В период отсутствия Леона в основе выступал Марсель Забитцер. В последние недели ходили слухи о конфликте между Горецкой и Нагельсманном по поводу того, что тренер не выпускает игрока в основе, больше доверяя Забитцеру, которого тренировал со времён работы в «РБ Лейпциге».