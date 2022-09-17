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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка выйдет в основе «Баварии» впервые с прошлого сезона

 
17 Сентября 2022 • 16:01 Комментировать
Аугсбург
0:0
Бавария
1 15.00 X 8.00 2 1.17
1-й тайм

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка впервые появится в основном составе своей команды с последнего тура прошлого розыгрыша Бундеслиги против «Вольфсбурга», который состоялся 14 мая.

Немец выйдет в старте «Баварии» на матч 7 тура Бундеслиги против «Аугсбурга». Главный тренер Юлиан Нагельсманн решил всё же дать футболисту возможность появится на поле с первых минут.

Ранее Горецка пропустил старт сезона из-за травмы. В период отсутствия Леона в основе выступал Марсель Забитцер. В последние недели ходили слухи о конфликте между Горецкой и Нагельсманном по поводу того, что тренер не выпускает игрока в основе, больше доверяя Забитцеру, которого тренировал со времён работы в «РБ Лейпциге».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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АУГСБУРГ БАВАРИЯ
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Идет 42 минута Аугсбург 0:0 Бавария 14.00 8.60 1.17
Идет 40 минута Боруссия Д 0:0 Шальке 04 1.41 5.40 7.00
Идет 40 минута Штуттгарт 0:1 Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
Идет 42 минута Байер Л 0:0 Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
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