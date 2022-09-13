Салихамиджич: «Все наши новички хотели играть только в «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что «Бавария» имеет преимущество над конкурентами на трансферном рынке.

«Игроки уровня Садио Мане, оценивая варианты продолжения карьеры, выбирают нас, потому что «Бавария» – это особый менталитет, особое качество, – приводит Times слова Салихамиджича. – Все футболисты, которых мы подписали, признавали во время переговоров, что хотят выступать только за «Баварию», – отметил спортивный директор мюнхенского гранда.

Садио Мане стал игроком «Баварии» в июле текущего года, перебравшись из «Ливерпуля» за 32 млн евро. Ряды команды этим летом также пополнили Маттайс де Лихт, Матис Тель, Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи.