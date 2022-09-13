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Кейн не против перехода в «Баварию»

 
13 Сентября 2022 • 00:14 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вполне может оказаться в Германии следующим летом.

29-летний англичанин – главная цель «Баварии» на следующее летнее трансферное окно. Между сторонами уже начались обсуждения, докладывает известный журналист Флориан Плеттенберг, и сам Кейн вполне допускает возможность перехода в мюнхенский суперклуб в следующем году.

Действующий контракт лидера сборной Англии с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году, что позволяет «Баварии» рассчитывать на покупку дорогостоящего форварда по сниженной цене. Ранее сообщалось, что руководство «шпор» намерено предложить звезде команды новое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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