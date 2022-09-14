Нагельсманн заявил, что Эрнандес получил травму

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что центральный защитник клуба Люка Эрнандес получил травму в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Напомним, что француз вчера открыл счёт в игре против «сине-гранатовых», а мюнхенцы победили со счётом 2:0.

«Он почувствовал, что что-то порвалось в области приводящих мышц. В раздевалке он двигался неровно», – объяснил Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Эрнандес перебрался в «Баварию» летом 2019 года, став рекордным подписанием клуба за сумму в районе 80 миллионов евро. До переезда в Мюнхен француз выступал в составе мадридского «Атлетико».