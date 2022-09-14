Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн заявил, что Эрнандес получил травму

 
14 Сентября 2022 • 09:54 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
1 15.00 X 8.50 2 1.16
17.09 16:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что центральный защитник клуба Люка Эрнандес получил травму в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Напомним, что француз вчера открыл счёт в игре против «сине-гранатовых», а мюнхенцы победили со счётом 2:0.

«Он почувствовал, что что-то порвалось в области приводящих мышц. В раздевалке он двигался неровно», – объяснил Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Эрнандес перебрался в «Баварию» летом 2019 года, став рекордным подписанием клуба за сумму в районе 80 миллионов евро. До переезда в Мюнхен француз выступал в составе мадридского «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Люка Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
09:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн заявил, что Эрнандес получил травму
09:46 · Германия. Бундеслига
Горецка: «У меня нет проблем с тренером»
09:41 · Германия. Бундеслига
Нойер – о критике «Баварии»: «Не стоит преувеличивать, мы выиграли оба матча Лиги чемпионов»
09:12 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» надеется сохранить Беллингема
13 Сентября
20:06 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Все наши новички хотели играть только в «Баварии»
17:28 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн призывает Мане быть более раскованным
15:40 · Германия. Бундеслига
Магат: «Бавария» будет чемпионом Германии»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Мюллер выбрал лучшего из пары Месси-Роналду
12:24 · Англия. Премьер-лига
Журналист Плеттенберг считает, что за Беллингема следующим летом будут бороться два английских клуба
11:37 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Все в плюсе после трансфера Левандовски»
11:26 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Надеюсь, болельщики тепло встретят Левандовски» 1
10:06 · Германия. Бундеслига
Араухо: «Барселона» достаточно настрадалась от Левандовски, но теперь он играет за нас»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штуттгарт»
09:48 · Германия. Бундеслига
Забитцер выйдет в основе на матч с «Барселоной», из-за этого Горецка обиделся на Нагельсманна 1
09:00 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Все новости
Рекомендуем