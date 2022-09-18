Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Баварии» рассказал, планирует ли клуб купить нападающего в январе

 
18 Сентября 2022 • 00:52 Комментировать
Аугсбург
1:0
Бавария
окончен

Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о необходимости подписания нового центрфорварда.

В июле «Баварию» покинул Роберт Левандовски, и в клубе решили не подписывать прямую замену звёздному поляку. Последние результаты мюнхенцев – четыре подряд матча без побед в Бундеслиге – вынудили общественность усомниться в правильности решения немецкого гранда.

«Почему я должен об этом думать, когда окно закрыто? – цитирует Bild Салихамиджича, отвечающего на вопрос о покупке форварда. – Команда способна забивать голы, у нас есть игроки для этого. Нам просто нужно лучше реализовывать то, что мы создаём», – считает спортивный директор «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Боруссия М 3:0 РБ Лейпциг
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
18.09  20:30 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.24 3.75 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
00:52 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» рассказал, планирует ли клуб купить нападающего в январе
00:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» повторила своё «достижение» 21-летней давности
17 Сентября
21:34 · Германия. Бундеслига
Дубль Хофманна помог «Боруссии» из Мёнхенгладбаха разгромить «РБ Лейпциг»
21:32 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Люди подумают, что я скучаю по Левандовски, если признаю нехватку форварда»
20:35 · Германия. Бундеслига
Хуммельс повторил рекорд рурского дерби по количеству побед
20:30 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о результатах «Баварии»: «Я обеспокоен»
20:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении «Баварии»: «Я потерял дар речи» 1
20:19 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн негодует после первого поражения «Баварии»
20:15 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» продлила безвыигрышную серию - видео видео
20:05 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» прервал рекордную серию «Баварии»
19:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о ситуации в «Баварии»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» упустил победу в матче с «Вердером»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» разобрался со «Штуттгартом»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда дожала «Шальке 04» и возглавила Бундеслигу
18:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» снова провалилась, проиграв «Аугсбургу» 7
Все новости
Рекомендуем