Спортивный директор «Баварии» рассказал, планирует ли клуб купить нападающего в январе

Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о необходимости подписания нового центрфорварда.

В июле «Баварию» покинул Роберт Левандовски, и в клубе решили не подписывать прямую замену звёздному поляку. Последние результаты мюнхенцев – четыре подряд матча без побед в Бундеслиге – вынудили общественность усомниться в правильности решения немецкого гранда.

«Почему я должен об этом думать, когда окно закрыто? – цитирует Bild Салихамиджича, отвечающего на вопрос о покупке форварда. – Команда способна забивать голы, у нас есть игроки для этого. Нам просто нужно лучше реализовывать то, что мы создаём», – считает спортивный директор «Баварии».