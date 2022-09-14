Травма Павара оказалась несерьёзной

Травма защитника «Баварии» Бенжамена Павара оказалась несерьёзной. По информации от издания Sport Bild, француз скоро возобновит тренировки и будет готов сыграть на выходных в выездном матче с «Аугсбургом» в чемпионате Германии.

Напомним, что вчера Павар получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Француз был заменён на 21-й минуте после столкновения с защитником «сине-гранатовых» Маркосом Алонсо.

В свою очередь, другой защитник «Баварии» Люка Эрнандес пропустит 5 недель из-за травмы приводящей мышцы бедра. Подозрения на повреждение были также у Дайо Упамекано, но с французом тоже всё в порядке.