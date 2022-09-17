Матч с «Аугсбургом» станет для Сане сотым в футболке «Баварии»

Сегодняшний выездной матч Бундеслиги против «Аугсбурга» станет юбилейным для полузащитника «Баварии» Лероя Сане. Немецкий вингер сыграет свой сотый матч в футболке мюнхенского клуба.

Сане оказался в «Баварии» летом 2020 года, когда клуб ещё возглавлял Ханс-Дитер Флик. За 99 матчей в составе мюнхенской команды Лерой отметился 29 голами и 30 результативными передачами во всех турнирах, а также выиграл два чемпионских титула Бундеслиги, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

До перехода в «Баварию» Сане выступал за «Манчестер Сити», в составе которого дважды становился чемпионом Англии.