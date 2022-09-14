Горецка: «У меня нет проблем с тренером»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка опроверг слухи о том, что у него конфликт с главным тренером Юлианом Нагельсманном. Напомним, что в немецкой прессе ранее появлялись слухи, согласно которым Горецка недоволен решением наставника держать его в запасе, выпуская в основе Марселя Забитцера.

«Я пообещал себе, что больше не буду говорить об этой ситуации, ведь журналисты неправильно интерпретируют мои слова. Всё что я могу сказать, это то, что у меня нет проблем с тренером», – сказал Горецка в интервью после вчерашней победы «Баварии» над «Барселоной».

Горецка пропустил старт сезона из-за травмы. В период отсутствия немца Марсель Забитцер сумел завоевать доверие Нагельсманна.