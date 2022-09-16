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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи: «Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной»

 
16 Сентября 2022 • 09:47 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи оценил свою игру в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, что марокканец вышел на поле в первом тайме на замену травмированному Бенжамену Павару. Мюнхенцы выиграли игру со счётом 2:0.

«Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной». Я вышел на поле без разминки вместо Павара. Всегда очень сложно вкатиться в ритм подобный матчей, но я здорово начал. Заблокированный удар Левандовски помог мне обрести уверенность с самого начала», – цитирует футболиста журналист Максимилиан Кох.

Мазрауи перебрался в «Баварию» летом из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Нуссер Мазрауи
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