Мазрауи: «Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи оценил свою игру в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, что марокканец вышел на поле в первом тайме на замену травмированному Бенжамену Павару. Мюнхенцы выиграли игру со счётом 2:0.

«Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной». Я вышел на поле без разминки вместо Павара. Всегда очень сложно вкатиться в ритм подобный матчей, но я здорово начал. Заблокированный удар Левандовски помог мне обрести уверенность с самого начала», – цитирует футболиста журналист Максимилиан Кох.

Мазрауи перебрался в «Баварию» летом из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента.