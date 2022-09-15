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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар тренировался с «Баварией» и готов сыграть против «Аугсбурга»

 
15 Сентября 2022 • 13:26 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар сегодня тренировался с командой. Об этом сообщает издание Sport Bild. Таким образом, игрок должен помочь своей команде в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».

Травма, которую француз получил в матче с «Барселоной» оказалась несерьёзной. Напомним, после столкновения с Маркосом Алонсо футболиста заменили в первом тайме.

Ранее результаты обследования показали, что повреждение Павара не представляет из себя серьёзную угрозу. Тем не менее, «Бавария» всё же лишилась одного защитника в матче с «Барселоной». Люка Эрнандес получил травму, которая оставит его вне игры на 5 недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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АУГСБУРГ БАВАРИЯ
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