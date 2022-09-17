Нагельсманн высказался о ситуации в «Баварии»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Аугсбурга» (0:1) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Нагельсманн сказал Bild о том, что это не может дальше продолжаться, команда должна прибавить во всем, необходимо подумать и проанализировать сложившуюся ситуацию, все должны понести ответственность за результаты: игроки, руководители и тренер, «Бавария» обязана исправить ситуацию.

Мюнхенский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков после семи матчей. Отметим, что у «Баварии» нет ни одной победы в последних четырех встречах Бундеслиги.