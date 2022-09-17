Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн высказался о ситуации в «Баварии»

 
17 Сентября 2022 • 19:46 Комментировать
Аугсбург
1:0
Бавария
окончен

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Аугсбурга» (0:1) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Нагельсманн сказал Bild о том, что это не может дальше продолжаться, команда должна прибавить во всем, необходимо подумать и проанализировать сложившуюся ситуацию, все должны понести ответственность за результаты: игроки, руководители и тренер, «Бавария» обязана исправить ситуацию.

Мюнхенский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков после семи матчей. Отметим, что у «Баварии» нет ни одной победы в последних четырех встречах Бундеслиги.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аугсбург Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аугсбург 1:0 Бавария 14.00 8.60 1.17
окончен Боруссия Д 1:0 Шальке 04 1.41 5.40 7.00
окончен Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
окончен Байер Л 1:1 Вердер 1.72 4.30 4.50
Идет 45 минута Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
18.09  16:30 Унион Берлин ... Вольфсбург 2.05 3.55 3.70
18.09  18:30 Бохум ... Кёльн 3.15 3.60 2.25
18.09  20:30 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.24 3.75 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
20:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении «Баварии»: «Я потерял дар речи»
20:19 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн негодует после первого поражения «Баварии»
20:15 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» продлила безвыигрышную серию - видео видео
20:05 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» прервал рекордную серию «Баварии»
19:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о ситуации в «Баварии»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» упустил победу в матче с «Вердером»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» разобрался со «Штуттгартом»
18:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда дожала «Шальке 04» и возглавила Бундеслигу
18:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» снова провалилась, проиграв «Аугсбургу» 2
17:41 · Германия. Бундеслига
Ройс получил очередную травму в матче с «Шальке 04» 1
16:01 · Германия. Бундеслига
Горецка выйдет в основе «Баварии» впервые с прошлого сезона
16:00 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Шальке 04»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:19 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист «Ливерпуля» раскритиковал Мане
13:21 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» пока не принял решение о допуске Демировича до игры со сборной России
Все новости
Рекомендуем