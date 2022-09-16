Нагельсманн рассказал о кадровых проблемах «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии 7 тура Бундеслиги против «Аугсбурга».

«Эрнандес, Коман и Сарр недоступны. С Упамекано всё в порядке. Он не тренировался вчера в качестве меры предосторожности, но должен принять участие в финальной тренировке перед игрой. Дайо будет доступен на матч с «Аугсбургом». То же самое касается Павара», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» пока идёт на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. В последних двух турах команда Юлиана Нагельсманна дважды подряд сыграла вничью: сперва в игре с берлинским «Унионом», а затем в матче со «Штуттгартом».