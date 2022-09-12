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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич – о Мане: «Два матча пошли не по его сценарию»

 
12 Сентября 2022 • 11:22 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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17.09 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал выступления нападающего Садио Мане в последних матчах.

«Два матча пошли не по его сценарию. Садио является своим самым строгим критиком. У меня нет сомнений, что в следующих играх он будет выступать лучше», – цитирует Салихамиджича Sport 1 Dopa.

Напомним, что Мане перебрался в «Баварию» за 50 миллионов евро из «Ливерпуля». В новом сезоне Бундеслиги сенегальский нападающий отметился тремя голами. Садио не смог забить ни в одном из 4 последних матчей чемпионата.

Бывший клуб Мане в лице «Ливерпуля» сейчас идёт на седьмом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Садио Мане
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АУГСБУРГ БАВАРИЯ
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