Салихамиджич – о Мане: «Два матча пошли не по его сценарию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал выступления нападающего Садио Мане в последних матчах.

«Два матча пошли не по его сценарию. Садио является своим самым строгим критиком. У меня нет сомнений, что в следующих играх он будет выступать лучше», – цитирует Салихамиджича Sport 1 Dopa.

Напомним, что Мане перебрался в «Баварию» за 50 миллионов евро из «Ливерпуля». В новом сезоне Бундеслиги сенегальский нападающий отметился тремя голами. Садио не смог забить ни в одном из 4 последних матчей чемпионата.

Бывший клуб Мане в лице «Ливерпуля» сейчас идёт на седьмом месте в АПЛ.